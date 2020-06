Acidente deixa mulher ferida e carro despedaçado em avenida de Manaus

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

Manaus/AM - Uma mulher ficou ferida após o carro em que eles estava ser atingido por outro veículo que tentava fazer o retorno na avenida Passarinho, no Conjunto Oswaldo Frota, na Zona Norte.

A vítima era passageira do veículo Ônix que ficou completamente destruído no acidente. O motorista conta que trafegava pela Rua Paulo Eduardo de Lima, quando a S10 entrou bruscamente na via e os jogou contra canteiro central.

O impacto foi tão forte que o motor e toda a parte frontal do veículo ficaram espalhadas pela via. A mulher ferida foi socorrida pelo Samu, e os demais não sofreram ferimentos.

O proprietário do Ônix disse que o carro tinha apenas dois meses de uso e sofreu perda total.