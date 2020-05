Em Manaus, acidente entre carro e ônibus causa transtorno em avenida

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

Manaus/AM - Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus do transporte coletivo complicou o acesso a rotatória do Produtor, na avenida Iataúba, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

A colisão ocorreu por volta das 10h25 e segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), ninguém ficou ferido.

Agentes de trânsito estão no local e aguardam a remoção dos veículos para que avia seja devidamente liberada.

Apesar do decreto de isolamento social, o que se percebe é que o fluxo de veículos vêm aumentando nas principais vias da cidade, seobretudo, na Zona Leste.