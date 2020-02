Vídeo: Pedestre é arrastado por caminhão ao tentar atravessar avenida em Manaus

Manaus/AM - Um pedestre foi arrastado por um caminhão baú no fim da tarde deste sábado (22), ao tentar atravessar a Avenida Autaz Mirim, bairro São José Operário, zona Leste de Manaus.

Acidente que aconteceu ainda pouco na Av Autaz Mirim pic.twitter.com/bpzaczJRBd — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) February 22, 2020

O acidente ocorreu nas proximidades de um material de construções. No vídeo, é possível ver que a vítima estava atrás de árvore quando desceu na avenida para atravessar. O motorista do caminhão ainda tentou desviar, mas acabou atropelando o homem e o arrastando por poucos metros na via.

Apesar da batida, testemunhas informam que o pedestre chegou a ser atendido no local e passa bem.

Foto: Reprodução / Twitter