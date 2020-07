Criança tem olhos atingidos por anzol em balneário do Amazonas

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Uma criança de cinco anos sofreu um acidente tendo os olhos sendo atingidos por anzol de três pontas, durante recreação em balneário no município de Urucará, no interior do Amazonas. O acidente ocorreu no último sábado (25) e a menina foi trazida para Manaus de avião, onde foi socorrida no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

A equipe médica do hospital retirou o anzol dos olhos da menina com auxílio de um microscópio. Apesar do susto, a remoção foi um sucesso, devolvendo integralmente a visão da criança. De acordo com o médico oftalmologista Cláudio Chaves, o anzol de três pontas ficou alojado nas pálpebras superior e inferior esquerda e na pálpebra inferior direita, impossibilitando a abertura dos olhos da criança.

“A criança chegou com anzol triplo nos dois olhos, nós retiramos sem afetar o globo ocular, a cirurgia durou cerca de 50 minutos. A menina, claro, estava traumatizada, com a face toda enfaixada, o cabo do anzol era enorme, quase um palmo, coitadinha, nervosa e tensa, mas o procedimento foi feito tecnicamente com anestesia superficial e sedação”, explicou o oftalmologista do HPS 28 de Agosto.

Segundo o pai da menina, Emerson Costa, o acidente aconteceu quando a família estava em um balneário e na ocasião, outra criança estava pescando e ao jogar o anzol, acabou atingindo a filha de cinco anos.

“Tiveram o maior cuidado, tiveram a maior assistência com a Ana Heloísa e logo, puderam fazer o contato com o Hospital de Manaus e então, enviaram o avião. Ela foi bem cuidada, graças a Deus, foram bem atentos conosco, pais, que estávamos no desespero pelo fato ocorrido. Tudo se concretizou. Deu tudo certo ao chegar aqui, o apoio da ambulância para levar para o Hospital onde foi feita a cirurgia”, relembrou o pai.

A menina foi liberada logo após a cirurgia e já teve a consulta de retorno nesta quarta-feira (29). De acordo com Chaves, está em plena recuperação, com redução do inchaço e administrando em casa as medicações e colírios.