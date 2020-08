Motorista 'vara' muro do Roma e quase cai na piscina de condomínio em Manaus

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

Manaus/AM - Um acidente deixou moradores assustados neste domingo (2), no Residencial Diamond, localizado na Rua Fortaleza, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul da cidade.

O motorista não identificado que estava no estacionamento do Emporium Roma, supermercado vizinho ao edifício, atravessou o muro do local e quase caiu na piscina do condomínio de luxo. Os destroços ficaram na água.



Nos últimos dias, o Amazonas vem registrando um alto número de acidentes durante os finais de semana, alguns deles fatais, principalmente durante os períodos da noite, madrugada e primeiras horas da manhã.

Acidentes mais recentes:

- Mulher morre e outras três ficam feridas após carro bater em lixeira de concreto no Amazonas

- Poste desaba e carros ficam destruídos após colisão em avenida de Manaus

- Enfermeira morre em acidente a caminho do trabalho em Manaus

- Carro fica 'montado' sobre outro durante acidente em avenida de Manaus

- Carro capota, para em matagal no Amazonas e ocupantes tomam atitude inesperada