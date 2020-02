Idoso e criança ficam feridos após caminhonete descontrolada invadir residência em Manaus

Manaus/AM - Quatro pessoas ficaram feridas no fim da tarde desta quarta-feira (5), na rua Jaú, bairro Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus, após uma caminhonete invadir uma residência.

Segundo testemunhas, a motorista do carro teria perdido o controle do carro e ao chegar na ladeira, sequer chegou a encostar no asfalto. O veículo teria literalmente voado até a residência, onde havia quatro pessoas, entre elas um idoso de 86 anos e uma criança de 2 anos. O idoso chegou a ficar preso entre as ferragens do carro.

Ainda segundo testemunhas, os outros moradores da casa e a motorista também ficaram feridos. Todos foram levados pelo Samu para o atendimento médico necessário. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Foto: Portal do Holanda / Altemir Coelho