Grave acidente na BR-319 deixa uma pessoa morta

Manaus/AM - Uma pessoa morreu em um grave acidente ocorrido no KM 27 da BR-319, sentido Porto Velho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 11h da manhã. Após a equipe chegar no local, cfoi confirmado que uma das vítimas estava em óbito e a outra sem nenhuma fratura, apenas escoriações pelo corpo. Então a equipe realizou o atendimento pré hospitalar na vítima e a repassou a equipe do hospital de Humaitá. Serviço sem alteração.