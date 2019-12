DJ, cantor e influencer sofrem acidente de carro com amigos no Rio

Marcelo Filipe Walter, conhecido como DJ EME, e mais cinco amigos, entre eles a influencer Amanda Felício e o cantor Gabriel Boni, ficaram feridos após um acidente de carro na madrugada da sexta-feira, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O grupo estava em uma van.

O DJ sofreu fraturas nos ossos da face e na mandíbula, e usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores: "Com certeza, ontem foi um dia que eu renasci e nada é por acaso. Isso me fez pensar muito sobre essa correria, essa loucura que a gente enfrenta para atingir objetivos. "Eu tive algumas polifraturas na cara, mas isso é o de menos. Já estou recuperado. Queria agradecer o apoio da minha mãe e do meu pai. É isso. Nunca se esqueçam que os melhores amigos de vocês são a família de vocês. Um beijo no coração de cada um e em breve eu estou de volta", disse.

Entre as outras vítimas presentes no carro junto com o DJ no momento do acidente estão Rian Campregher, Gabriel Boni, Bruna Barbosa, Caio Girao e Amanda Felicio.

Amanda Felicio e o cantor Gabriel Boni, que formam um casal, também se pronunciaram e alertaram os internautas para terem mais atenção no trânsito e usarem cinto de segurança.

