Vítima de acidente entre três carros e uma motocicleta, morre em hospital de Manaus

Manaus/AM - O técnico em telecomunicações, Márcio Cleuber Barreto de Oliveira, 35, morreu na noite desse domingo (2), depois de sofrer um acidente de motocicleta na rodovia Manoel Urbano (AM-070) que liga Manaus ao município de Iranduba, no Amazonas.

O acidente ocorreu por volta das 16h, no Km 13, na frente de um cemitério. Na ocasião, Márcio estava em uma motocicleta que colidiu com três carros. A batida foi tão violenta que o técnico foi arremessado do veículo de duas rodas e o mesmo pegou fogo no local.

Cleuber e uma mulher que também ficou ferida, foram trazidos para o Hospital 28 de Agosto, mas o homem morreu cerca de duas horas depois de dar entrada na unidade, por volta das 19h40. Não há informações sobre o caso da mulher.