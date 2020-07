Vídeo impressionante mostra motociclista sendo arremessado em acidente em Manaus

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

Manaus/AM - Câmeras de segurança registraram o momento em que um motociclista foi arremessado em um grave acidente de trânsito na tarde deste sábado (18), na rua 8 do bairro Alvorada.

A vítima, que não foi identificada, foi socorrida e encaminhada para o hospital.

Tudo aconteceu quando o motociclista passava por um cruzamento. Um entregador encostou na motocicleta fazendo com que a vítima perdesse o equilibrio e colidisse de frente com um carro, que estava no sentido contrário.