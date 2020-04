Vítimas de acidente aéreo em Manaus são levadas para hospitais; entre elas duas crianças

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Manaus/AM - Uma aeronave caiu em Manaus na manhã desta segunda-feira (27) quando tentava realizar a decolagem da pista do Aeroclube, sete pessoas estavam a bordo. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), todas as vítimas, entre elas duas crianças, foram encaminhadas para hospitais na capital com escoriações e ferimentos leves.

Foram deslocadas sete ambulâncias, sendo cinco do tipo Unidade do Suporte Básico (USB) e duas Unidades de Suporte Avançado (USA). Os primeiros atendimentos, com a retirada das vítimas da aeronave, foram realizados por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM)

Os passageiros adultos, dois homens de 20 e 49 anos, e duas mulheres de 28 e 31 anos, foram encaminhados aos HPS João Lúcio e 28 de Agosto. A mulher de 28 anos teve escoriações leves e está em avaliação com obstetra. A outra passageira sofreu um corte leve na perna, e segue em observação e avaliação. Os dois homens tiveram escoriações leves, sendo que o de 20 anos segue em observação e avaliação da equipe médica, e o outro está em avaliação com cirurgião-geral.

As crianças resgatadas, sendo uma de 6 anos e outra de 11 meses de idade, foram levadas para o HPS da Criança da Zona Leste (Joãozinho). A criança de 11 meses passou por avaliação com neurocirurgião, ortopedista, cirurgião-geral e pediatra, e foi submetida a exames de raio-X, sangue e tomografia de crânio. Não apresenta fraturas e segue em observação. Já a criança de 6 anos foi avaliada por equipe composta por neurocirurgião, ortopedista, cirurgião-geral e pediatra, e realizou exames de raio-X e tomografia, que não apresentaram fraturas, além de exame laboratorial. Ela segue em observação.

Acidente

Segundo informações coletadas pela equipe do CBMAM, a aeronave passou direto na pista enquanto realizava o procedimento de decolagem, e caiu em um barranco no local. A informação é de que a aeronave seguiria para o município de Itaituba, no Pará.

A equipe do Batalhão de Bombeiros Especial do CBMAM realizou a retirada das vítimas da aeronave. Três viaturas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) fizeram a remoção das vítimas e encaminharam às unidades de saúde.