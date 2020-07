Helicóptero com duas pessoas cai na Baía de Guanabara durante treino

Wilson Lima e a solidão do Poder

Um helicóptero doa Escola de Aviação Omni, no Rio de Janeiro, caiu com duas pessoas nessa segunda-feira (6), na Baía da Guanabara. As vítimas que são um professor e um aluno foram resgatados com vida das águas.

Conforme o jornal O Dia, os dois estavam fazendo um treinamento nas proximidades do Museu do Amanhã, quando tiveram que fazer um pouso forçado e a aeronave acabou afundando.

A dupla conseguiu sair e foram resgatadas por um barco particular que passava pelo local. Os ocupantes não sofreram ferimentos, mas foram direcionados para realizar uma bateria de exames.

Ainda não se sabe o que teria causado o acidente, mas isso será apurado. Por enquanto, mergulhadores e equipes da Marinha tentam encontrar a aeronave.