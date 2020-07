Golfista Sean Fredrickson e filhos morrem em queda de avião

Impeachment e jogo de poder

O golfista Sean Fredrickson, de 48 anos, morreu neste domingo (05), em Idaho, nos Estados Unidos após a queda do avião em que ele estava com os filhos Hayden, de 16 anos, e enteados Sofia, 15, e Quinn, 11. A notícia da morte do atleta só foi divulgada nesta terça-feira (07) pelos sites americanos.

De acordo com o Sistema Globo, duas aeronaves colidiram e caíram no lago com mais de 40 metros de profundidade. Aproximadamente 8 pessoas estavam no avião e ninguém sobreviveu.

A viúva de Sean, lamentou e falou sobre a tragédia: "Minha família morreu enquanto estavam em uma aventura. Todos estavam muito animados em estar naquele avião... Eu acho que no fim das contas eles morreram fazendo o que amavam, que era estarem juntos"