Após um ano, acidente aéreo que matou Ricardo Boechat continua sem respostas

Após um ano da queda do helicóptero que resultou na morte do jornalista Ricardo Boechat, 66, e do piloto Ronaldo Quattrucci, 56, as investigações sobre as possíveis causas do acidente ainda não foram concluídas. A tragédia aconteceu no dia 11 de fevereiro do ano passado, em São Paulo.

De acordo com o Sistema Globo, a Aeronáutica disse em nota que ainda não definiu prazo para finalizar a apuração do que pode ter causado a queda do helicóptero. Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, investiga além das causas do acidente, se alguém ou algum órgão contribuiu para o acidente que matou o jornalista e o piloto. Mas, também afirma que a apuração segue em sigilo e sem data para conclusão.

O helicóptero em que o jornalista estava, junto com o piloto Quattrucci caiu na Rodovia Anhanguera e bateu na parte dianteira de um caminhão que transitava pela via. Com o impacto, os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local.