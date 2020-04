Carro desgovernado invade calçada e destrói banca de café da manhã em Manaus

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

Manaus/AM - Um motorista perdeu o controle do veículo e atingiu uma banca de café da manhã e almoço na manhã dessa sexta-feira (3), no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

De acordo com testemunhas, o condutor do carro modelo Gol, dirigia em alta velocidade, quando o veículo se desgovernou e invadiu a calçada atingindo a estrutura.

O telhado desabou sobre o veículo e uma churrasqueira virou com a força do impacto, por sorte não havia ninguém no local. O homem também não ficou ferido, mas amargou os prejuízos.