Serviços digitais são opção recomendada pelo Detran AM

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Atualmente, a maior demanda de atendimento do Detran-AM é para expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), que responde por 64% dos serviços presenciais. E esse é um serviço que pode ser feito totalmente on-line.

O Detran-AM foi um dos pioneiros na emissão do CRLV de forma eletrônica, implantado a ferramenta em fevereiro deste ano. Atualmente, o usuário consegue emitir todas as taxas de licenciamento de maneira on-line e, após pagá-las, pode, inclusive, imprimir em uma impressora comum o documento, lembrou o diretor-presidente do órgão.

O processo é simples e rápido, bastando ao usuário acessar o site do Detran Digital (www.digital.detran.am.gov.br) e seguir as etapas.

O usuário pode, ainda, baixar um manual com o passo a passo para emissão do CRLV digital, disponível no site do Detran-AM (www.detran.am.gov.br).

Outro documento que pode ser obtido de maneira digital é a CNH. Porém, para obtê-la, é necessário cumprir algumas etapas presenciais, como exames de saúde, foto e biometria.

Essas etapas são obrigatórias, mas no caso da emissão da segunda via e renovação da CNH, a pessoa não vai precisar vir aqui para tirar a foto e coletar a biometria. Nós vamos usar as informações já existentes em nosso banco de dados. Porém, essa é uma medida que só irá funcionar enquanto a portaria estiver em vigor, explicou Rodrigo de Sá.

Cumpridas essas etapas, basta o condutor emitir a CNH pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível na Apple Store (iOS) e Play Store (Android). Depois de baixá-lo, é só seguir os passos indicados.

Blitze de trânsito

Nesse período de 30 dias em que a portaria estiver em vigor, todos os agentes de trânsito do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) vão utilizar luvas e máscaras para fazer as abordagens.

Os testes de alcoolemia, a partir de hoje, serão feitos com um bocal descartável, que virá embalado e será aberto pela pessoa abordada.