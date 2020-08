Após denúncias de alunos, UEA grava aulas com intérpretes de Libras

Manaus/AM - Após ser alvo de denúncias de alunos surdos e também do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) anunciou que a partir desta terça-feira (11) iniciou a gravação e a edição dos conteúdos pedagógicos com tradução para Língua Brasileira de Sinais (Libras). Os estudantes denunciaram que as aulas on-line não tinham intérpretes de Libras impossibilidade o acesso aos conteúdos.

A UEA informou que no total, 25 intérpretes de Libras estarão atuando no desenvolvimento das atividades acadêmicas e dando apoio aos estudantes. A contratação dos profissionais já foi autorizada.

“Foi finalizado o processo de autorização para contratação dos intérpretes de Libras, por meio da Secretaria da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) e pelo Centro de Serviços de Compartilhamento do Amazonas (CSC). A partir de hoje, os intérpretes começaram o trabalho e estão nas salas de aula virtuais, assegurando a qualidade do sistema de ensino-aprendizagem”, disse a pró-reitora de Ensino de Graduação, Kelly Christiane de Souza.

O reitor da UEA, Cleinaldo Costa, declarou que a medida reitera a preocupação da Universidade com a acessibilidade. "A UEA sempre primou pela atenção aos seus discentes. A Gestão Superior se dedicou ao máximo e com toda a energia para viabilizar a contratação desses intérpretes. Agora estamos felizes por disponibilizar esse serviço a favor da educação inclusiva do nosso estado", disse.