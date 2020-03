Jovem é assassinado a tiros na Compensa; polícia aponta acerto de contas

Bolsonaro não é um homem mau

Manaus/AM - Fael Rodrigues França, 19, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (16), na rua Presidente Médici, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia civil, dois homens em uma moto se aproximaram da vítima e atiraram diversas vezes. Fael foi atingido por quatro tiros e morreu no local. A família da vítima não relatou envolvimento com o tráfico, mas a polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas.

O corpo de Fael foi removido ao Instituto Médico Legal.