Mega-Sena: apostadores do Norte e Nordeste acertam e levam R$ 105,8 milhões cada

Duas apostas acertaram as seis dezenas do concurso 2.237 da Mega-Sena, que estava acumulado em 16 sorteios e já somava um prêmio de mais de R$ 200 milhões.

Os sortudos são do Rio Branco, no Acre, e de Fortaleza, no Ceará.

A quina, quando o apostador acerta cinco números, teve 263 apostas ganhadoras, que devem levar, cada uma, R$ 44.509,85. Já a quadra conta com 15054 vencedores, que levam R$ 1.110,86.

Os números sorteados foram 11 - 20 - 27 - 28 - 53 - 60.