Técnico Jorge Jesus diz sim ao time do Flamengo durante férias

O técnico Jorge Jesus desembarcou em Portugal na terça-feira (24) para iniciar o seu período de férias, e no momento da chegada em terras lusitanas, segundo o site Terra, conversou com repórteres e fãs sobretudo a respeito de seu futuro no Flamengo. Com contrato válido até maio, o comandante garantiu que cumprirá o vínculo.

"Vou ficar. Tenho contrato e vou cumprir. Volto ao Brasil no dia 24 (de janeiro)", declarou para a imprensa.

Ainda segundo o site, Jesus foi questionado se algum clube manifestou o desejo de contratá-lo, e respondeu em tom de brincadeira.

"Sim, o Flamengo", afirmou.

No entanto, como já havia dito anteriormente, o treinador não fechou as portas para um possível retorno ao futebol europeu.

"Já falei que há cinco ou seis equipes na Europa que podem me dar a possibilidade de ganhar a Liga dos Campeões. Vocês sabem quem são (os clubes) melhor do que eu", declarou.

Por fim, o Terra informou que Mister ainda comentou sobre as chegadas de novos treinadores portugueses ao Brasil. Recentemente, o Avaí contratou Augusto Inácio, e o Santos acertou com Josualdo Ferreira.

"Em pouco tempo, chegaram mais dois treinadores portugueses no Brasil. Agora vamos tentar mostrar que nós treinadores portugueses somos os melhores do mundo", completou.