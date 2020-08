Fazenda Esperança recebe ação social da Prefeitura de Manaus

Manaus/AM - Internos da Fazenda da Esperança, localizada no quilômetro 14, da BR-174 (Manaus- Boa Vista), tiveram um dia de programação com atividades sociais neste sábado, 8/8. A ação, promovida pela Prefeitura de Manaus, coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em parceria com o Fundo Manaus Solidária, levou serviços como corte de cabelo e manicure, emissão de documentos pessoais, além de palestras.



As atividades aconteceram no espaço destinado aos homens e também no abrigo para mulheres. Os serviços foram acompanhados pela primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, que guiada pelo coordenador do espaço, Dom Mário Pasqualotto, conheceu toda a estrutura da fazenda, que trabalha a espiritualidade no tratamento de pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade.



Os internos da fazenda puderam fazer a emissão do Cadastro Único (CadÚnico), da carteira de identidade, segunda via de certidão de nascimento e registro tardio, além de corte de cabelo, manicure e esmaltação.



Há seis meses em tratamento na Fazenda da Esperança, João Araújo, 30, aproveitou para cortar o cabelo e ressaltou a importância de ações como esta para quem busca uma reabilitação. “Nós ficamos isolados do mundo para buscar uma melhora interna e ações como essa da Prefeitura de Manaus nos fazem sentir valorizados, mostra que as autoridades sabem que a gente existe e isso é muito gratificante”, relatou.



Idealizador e coordenador da Fazenda da Esperança, Dom Mário Pasqualotto, falou sobre a importância da parceria com a Prefeitura de Manaus para manter o espaço ativo. “Sempre buscamos trabalhar junto com quem pode nos ajudar, aqui tem muita espiritualidade e boa vontade para salvar vidas, mas às vezes faltam recursos. Nessa hora que contamos com os parceiros e sempre pudemos contar com a Prefeitura de Manaus. O prefeito Arthur Neto sempre foi atencioso com a gente e em visitas ao local nos ajudar a chamar a atenção da sociedade para o grande trabalho que é feito por aqui”, salientou.



Doação solidária



Após conhecer a área destinada às costureiras da Fazenda da Esperança, a presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, fez a entrega de roupas e kits para grávidas que foram arrecadadas pelo órgão.