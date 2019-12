Em ano marcado por mortes brutais, Monte Horebe recebe ação social em Manaus

Manaus/AM - Esse foi um ano difícil para os moradores da comunidade Monte Horebe, localizado no bairro Lago azul de Manaus. Com mortes e crimes que ficaram marcados na memória de todos da comunidade, por conta da guerra entre facções, nesta véspera de Natal, eles tiveram um presente inesperado.

Equipes da Polícia Militar foram ao local e presentearam os moradores com lanche e diversos brinquedos para as crianças no local. Os policiais foram muito bem recebidos pela comunidade que ficou feliz com a surpresa.

A polícia militar lembrou ainda que as ações realizadas no decorrer do ano, ajudaram a pacificar a comunidade e mostrar que lá existem muitas pessoas de bem.

Relembre abaixo, os casos policiais que marcaram a comunidade: