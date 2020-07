Grife Carolina Herrera doa parte das vendas para Cruz Vermelha durante pandemia

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

A grife Carolina Herrera anunciou em seu perfil do Instagram, uma campanha solidária para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa vai doar 10% do valor de cada bolsa vendida e será destinada à rede humanitária da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.

“Saber que nosso ofício pode trazer alegria e esperança ao coração das pessoas em todo o mundo é a melhor recompensa com a qual poderíamos sonhar”, comentou o estilista em declaração oficial. “Podemos estar em tempos sombrios agora, mas sairemos juntos disso. Nosso dever é continuar fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer esperança, bondade e positividade, e compartilhar essa luz sempre que possível.”, disse a marca nas redes sociais.

A campanha segue até dia 31 de dezembro deste ano e vale tanto para bolsas e acessórios compradas on-line como para os exemplares adquiridos em lojas físicas.