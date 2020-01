Quatro bairros recebem serviços para emissão de documentos em Manaus

Manaus/AM - A partir desta sexta-feira (24) até o próximo domingo (26), moradores dos bairros Cidade Nova, Alvorada, Colônia Antônio Aleixo e Novo Aleixo terão acesso aos serviços do “PAC em Movimento”, projeto do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Serão oferecidos emissão de primeira e segunda via da carteira de identidade e segunda via de certidão de nascimento, além dos itens necessários para documentação básica.

Programação

A agenda do “PAC em Movimento” no fim de semana começa nesta sexta-feira (24), no “Janeiro + Inclusão”, ação voltada para o público PcD que acontecerá no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado na rua Gandú, 119, Cidade Nova, a partir das 9h, com serviços de saúde, cidadania, além de apresentações esportivas, culturais e entrega de cadeiras de rodas.

Entre os serviços oferecidos durante o evento estão as emissões de passes intermunicipal e interestadual, cadastro da Pessoa com Deficiência no Sistema Sejusc, emissão de 1ª e 2ª via de RG, cinoterapia, orientações jurídicas da Defensoria Pública e sobre o acesso a benefícios sociais, além de apresentação da Orquestra Popular do Abrigo Moacyr Alves e jogo de basquete com paratletas.

O evento contará ainda com atendimento de enfermagem, aferição de pressão e glicemia, palestras sobre higiene pessoal voltadas para PcDs e o circuito motor - atividade terapêutica que estimula a coordenação motora em crianças com deficiência.

No sábado (25), três bairros recebem o projeto, das 8h às 12h. Entre os locais que terão emissão de documentos, 1ª e 2ª via de RG e 2ª de certidão de nascimento, estão Prosamim da Sapolândia, Alvorada; Escola Municipal Violeta de Matos Areosa, localizada na rua Alberto Campainha, nº 2, Colônia Antônio Aleixo; e Escola Municipal Dom Luiz Soares Viana, na rua Canarinho, Novo Aleixo.

No domingo (26), também das 8h às 12h, a equipe da Sejusc volta ao bairro Alvorada para levar o “PAC em Movimento” para quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Alvorada, no Beco Independência, nº 54, Alvorada.