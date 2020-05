Durante pandemia, casos de violência doméstica aumentam e governo lança campanha de conscientização

Polícia Federal corta na carne e sangra

Devido o aumento de casos de violência doméstica durante o distanciamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o governo federal lançou nesta sexta-feira (15), a Campanha de Conscientização e Enfrentamento à Violência Doméstica. A campanha também aborda a violência contra idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes.

Segundo a Agência Brasil, os canais disponibilizados pelo governo para receber denúncias é o Disque 100, Ligue 180 e o aplicativo Direitos Humanos Brasil. O Ligue 180 funciona 24h por dia, nos fins de semana e feriados, além disso, o 180 pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil. Os canais são acessíveis em Libras.

Ainda de acordo com a agência, as denúncias de violência contra a mulher registradas pelo Ligue 180 tiveram aumento de 35%, enquanto no Disque 100 caiu em 18%.