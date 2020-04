Suspeitos são presos após roubarem carro de concessionária de água em Manaus

‘Leva esse corpo daqui, não é de minha mãe”. Manaus vive dia de vexame e espanto

Manaus/AM - Um carro da concessionária Águas de Manaus foi roubado nesta sexta-feira (24), por dois homens e uma mulher, na rua Canadá, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste da capital.

De acordo com a polícia, o carro da empresa, modelo Fiorino, de cor branca, foi levado na ação criminosa. Na ocasião, outro carro, modelo Palio, de cor prata deu apoio aos suspeitos. Ainda de acordo com os policiais militares, após denúncia das vítimas, o carro da Águas de Manaus foi encontrado horas depois do crime, na rua Criciúma, no mesmo bairro.

A equipe da Força Tática fez a abordagem e com os suspeitos foi encontrado um simulacro de pistola utilizado no roubo. Ao serem questionados, o trio confessou o crime e ainda indicou uma casa onde estariam os materiais da concessionária que foram roubados.

Um gerador grande, um martelete hidráulico, além de uma bomba de sucção foram apreendidos no local. Os dois homens e a mulher foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providência cabíveis.