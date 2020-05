Bolsonaro sobre operação da PF: 'algo muito grave está acontecendo com a nossa democracia'

A Culpa é do Supremo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) usou as redes sociais nesta quarta-feira (27) para comentar a operação da Polícia Federal que cumpriu 29 mandados de busca e apreensão contra apoiadores do governo, entre empresários, parlamentares e blogueiros. A operação apura ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a disseminação de fake news, de acordo com o Sistema Globo.

No twitter, o presidente escreveu: "Ver cidadãos de bem terem seus lares invadidos, por exercerem seu direito à liberdade de expressão, é um sinal que algo de muito grave está acontecendo com nossa democracia".

"Estamos trabalhando para que se faça valer o direito à livre expressão em nosso país. Nenhuma violação desse princípio deve ser aceita passivamente", disse Bolsonaro em outra mensagem.

Ainda de acordo com o site, a operação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito. Na decisão, Moraes aponta a "existência de uma associação criminosa dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, às autoridades e às instituições, dentre elas o Supremo Tribunal Federal".