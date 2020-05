Muito mais que um tempero, conheça os benefícios do açafrão

A Culpa é do Supremo

Rico em minerais e vitaminas, especialmente o potássio, que ajuda a controlar a pressão arterial e previne derrames, o Açafrão-da-terra é excelente fonte de vitaminas C, aliada da imunidade, e vitamina B6, muito benéfica para o cérebro. A planta, também conhecido como Cúrcuma, ou Curcumina, um polifenol com ação antioxidante e anti-inflamatória, responsável pela cor amarela intensa do açafrão.

Pesquisas realizadas pela Universidade da Califórnia, nos EUA, comprovaram a ação antienvelhecimento e antioxidante, assim como a capacidade de reduzir o risco da doença de Alzheimer.

Existem duas espécies, o Açafrão-da-terra com o Açafrão vermelho, este oriundo dos pistilos de uma flor e é considerado a especiaria mais cara do mundo.

Os benefícios do tempero são extensos, pois conta com ferro, que previne anemias, manganês, essencial para o metabolismo do colesterol e para o crescimento, cálcio, aliado dos ossos e dentes, magnésio, importante para o metabolismo de glicose. É bom para os músculos, gordura e tem um elevado teor de fibra solúvel, que melhora o trânsito intestinal.