Fique atento para três infecções que podem ser adquiridas na academia

O objetivo ao ir à academia é ter mais saúde, certo? Mas, por ser um lugar frequentado por muita gente, as academias são lugares cheios de germes e bactérias. O Notícias ao Minuto divulgou três infecções mais comuns no ambiente de musculação:

Foliculite

O que é: uma inflamação dos folículos capilares do corpo que pode ser causada por suor e calor (erupção cutânea), bactérias e fungos, entre muitas outras causas.

Sintomas: inchaços vermelhos e às vezes sensíveis ao redor de cada folículo piloso. Pode ou não haver pus.

Micose

O que é: Uma infecção comum da pele causada por uma variedade de fungos. Pode ser transmitida através do contato com a pele, toalhas sujas, pisos molhados, entre outros.

Sintomas: mancha de pele vermelha, semelhante a um anel, com escamação ao longo da periferia.

Pé de atleta

O que é: infecção fúngica comum do pé causada pelo contato com a pele, ambientes úmidos do ginásio e piscinas.

Sintomas: comichão, erupção vermelha elevada com escamação (muito parecida com a micose).

Mas nada de pânico! Não é para deixar de ir à academia, apenas tomar alguns cuidados, como lavar as mãos após o exercício, verificar se os aparelhos e colchonetes estão limpos, e levar a sua própria toalha para limpar o suor.