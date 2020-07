Crossfit da academia Nilton Lins retoma atividades seguindo medidas contra Covid-19

CPI da Seduc revela racha na base do governo e pânico na Assembleia

Academias estão fechadas desde o início da pandemia, com a liberação do decreto do governo do Amazonas autorizando a abertura, o CrossFit Nilton Lins volta às atividades com toda a segurança.

As regras para o funcionamento durante o período de pandemia do novo coronavírus, incluem o agendamento de horários pelos frequentadores, só será permitida a entrada de alunos com a aula marcada. Para fazer o agendamento você pode entrar em contato com a Coach Thayna, que poderá marcar um horário disponível para você.

Diante dessa pandemia tivemos bastante mudanças e não será diferente na Crossfit Nilton Lins, com a nossa retomada preparamos um ambiente com novas regras e tomamos todas precauções possíveis para segurança e bem estar de todos.

Ao entrar na unidade será necessário medir a temperatura, através de um termômetro laser à distância.

Utilizar álcool em gel.

Os colaboradores irão fazer a manutenção higiênica das catracas após serem usadas pelos os alunos.

Os alunos serão orientados a usarem o EPIS de segurança

Limites de 20 alunos por aula.

Todos os equipamentos serão higienizados de 4 a 5 vezes por dia de acordo com o processo de treinamento.

Será estipulado nas aulas um distanciamento demarcado com faixas de 1,50, também estará disponível materiais de higienização para os alunos realizarem as aulas.

Contamos com a colaboração de todos para respeitar as normas de segurança, as demarcações entre si e os equipamentos que será de grande segurança para todos os alunos.

Horário de funcionamento: Das 07h às 21h.

Nosso horários de aulas são: Segunda à Sexta, nos horários de 7h/ 8h/ 11h/ 16h/ 17h/ 18h/ 19h/ 20h/. Aos sábados nos horários de 10h/ 12h/.

CONTATOS: 92 984808549/ 92 996241142/ 92 36432051.

Endereço: Av. Professor Nilton Lins 3259 - Parque Das Laranjeiras.