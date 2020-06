Academia e mais; saiba quais serviços voltam a funcionar em Manaus nesta segunda

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Manaus/AM - O terceiro ciclo do plano de reabertura gradual do comércio e atividades não essenciais de Manaus - instituído pelo Governo do Amazonas no decreto nº 42.330, de 28 de maio de 2020 - ocorre a partir desta segunda-feira (29).

O plano estabelece regras que deverão ser seguidas pelos setores público e privado, incluindo distanciamento, higiene pessoal, sanitização de ambientes, comunicação e monitoramento.

Neste terceiro ciclo estão liberadas as seguintes atividades comerciais:

a) lojas de artesanatos e souvenires;

b) cabeleireiros, barbearias e outras atividades de tratamento de

estética e beleza;

c) comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;

d) academias e similares;

e) comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;

f) comércio de objetos de arte;

g) comércio de fogos de artifício e artigos pirotécnicos;

h) comércio varejista de armas e munições;

i) stands de vendas de imobiliárias;

j) reabertura dos parques e espaços públicos e atrações turísticas;

k) Feiras do Produtor, organizadas pela Agência de Desenvolvimento

Sustentável do Amazonas - ADS.