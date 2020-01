Texto de Benjamin Lima ganha vida na Academia Amazonense de Letras

Manaus/AM - No próximo domingo, 26 de janeiro, às 17h, a Academia Amazonense de Letras será mais uma vez palco de um espetáculo Teatral. A Companhia Espatódea Trupe encena a peça O Homem que Marcha baseada em texto original do acadêmico Benjamin Lima.

A apresentação faz parte do edital Edital Nº 002/2018 – Apoio à Produção e Montagem de Espetáculos para a Mostra de Teatro dos Imortais da Academia Amazonense de Letras, lançado com apoio do Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa para financiamento da adaptação cultural das obras, até então inéditas.

Além da peça O homem que marcha também foi contemplada a obra A Feiticeira Maravilhosa, baseada na obra de Elson Farias, apresentada pela Companhia de Teatro Interarte Produções no último dia 12.

A peça apresenta uma farsa em três atos vividos por Henrique, Ramiro e Conrado como principais protagonistas de um triângulo amoroso, onde o marido enganado arquiteta uma forma de se vingar.

Para Árlisson Cruz, produtor do grupo, a obra foi preservada durante toda a adaptação, de modo a não perder a essência do autor.

“O espetáculo será encenado em linguagem Naturalista, com estudo do método Stanislavski; A adaptação foi feita de modo a não perder a essência do autor, respeitando a poesia presente em sua dramaturgia e explorando ao máximo cada personagem e suas características.” Explicou

O presidente, reeleito para o biênio 2020-2021, Robério Braga comentou sobre a importância de ter a obra acadêmica valorizada e sendo encenada na Academia Amazonense de Letras.

“Ter teatro sendo encenado na Academia e ver o público respondendo a isso é encantador. Benjamin Lima foi um dos fundadores desta Casa e um grande teatrólogo, é uma honra ter seu texto sendo encenado em nosso espaço.” comentou.

A apresentação é gratuita, com início às 17h. A Academia Amazonense de Letras fica localizada na Rua Ramos Ferreira, 1009- Centro. Para saber mais sobre a programação acompanhe as redes sociais e o site oficial academiaamazonensedeletras.com