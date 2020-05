Veja ingredientes que podem ser substituídos nas receitas

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Nada mais irritante do que começar uma receita e, depois de “colocar a mão na massa”, perceber que você não tem em casa aquele ingrediente determinado, fundamental para que ela seja finalizada. Nessas horas, algumas trocas podem ser feitas sem que haja prejuízo no resultado final. Veja dicas do Tua Saúde:

Cerveja

Algumas receitas pedem que você inclua um copo ou uma lata de cerveja, para ajudar a dar tempero a assados e carnes de panela, por exemplo. Se você não tem cerveja em casa ou prefere manter o álcool longe da sua cozinha, a solução é muito simples: use caldo de carne. Como o objetivo é apenas temperar, a substituição não vai fazer tanta diferença.

Farinha de rosca

Muito utilizada para empanar, a farinha de rosca é o típico ingrediente que costuma “sumir” do armário quando você mais precisa. Se, no momento, você tiver pão seco disponível, bata-o no liquidificador para obter a farinha. Se, por outro lado, essa não é uma opção, basta esfarelar bolachas de água e sal ou torradinhas – o efeito é o mesmo.

Creme de leite

Usado em receitas práticas, como o strogonoff, o creme de leite nem sempre está à mão. Se você já estiver com a receita a meio caminho da mesa e, de repente, perceber que o creme de leite disponível acabou, use o leite para substituí-lo. É só acrescentar 1/3 de xícara de chá de manteiga a ¾ de xícara de chá de leite.

Ovos

Quem nunca começou um bolo e, só depois de misturar diversos ingredientes, percebeu que não havia ovos na geladeira, não sabe o que é passar raiva. Acredite ou não, eles podem ser substituídos por nada menos que banana amassada com fermento. Meia banana e meia colher de chá de fermento equivalem a um ovo.

Óleo

Outro ingrediente cujo substituto é quase inacreditável. Troque o óleo de suas receitas por maçã. Isso mesmo, a fruta. Além de menos gordurosa, a maçã é uma boa opção para incluir mais frutas na alimentação – e a diferença nem pode ser notada. Uma xícara de maçã substitui com perfeição uma xícara de óleo, nas receitas de bolos e biscoitos.

Suco de laranja e outros sucos cítricos

Os sucos de lima, limão, laranja e toranja podem ser substituíveis entre si.