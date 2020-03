Confira dicas para economizar gás de cozinha durante quarentena

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

Devido a pandemia do novo coronavírus , cada vez mais pessoas adotam o isolamento social. Essa mudança de hábito tem alguns impactos no dia a dia das famílias, como o fato de que agora todas as refeições serão feitas em casa. Se por um lado se economiza cozinhando em casa, por outro gasta-se mais com a conta de gás.

O IG preparou dicas que irão ajudar a economizar gás e aliviar o bolso no fim do mês.

1. Pré-aqueça o forno por pouco tempo

Receitas de assados costumam orientar o pré-aquecimento do forno. Porém, não é preciso fazer isso por muito tempo. Geralmente, 10 minutos a 200 ºC fará com que a temperatura fique média e ideal para boa parte dos alimentos.

2. Use panelas proporcionais à boca do fogão

Cuidado com o tamanho da panela! O utensílio deve ser equivalente ao tamanho da boca do fogão para evitar desperdício de gás .

3. Use o vapor

É possível aproveitar o vapor do preparo de um alimento para cozinhar legumes, por exemplo. Para isso, posicione uma escorredeira metálida sobre a panela para cozinhá-los.

4. Cozimento com o fogo desligado

Sim, é possível fazer isso. Na hora de preparar o macarrão, por exemplo, é possível deixar a água ferver, adicionar a massa, desligar e tampar a panela. Assim, apenas com o calor da água, ela será cozida.

5. Forno fechado e cheio

Evite abrir e fechar a porta do forno muitas vezes. Isso só causa o desperdício de gás. Tente observar os alimentos utilizando a luz interna e, sempre que possível, asse mais de um alimento ao mesmo tempo.

6. Fogão no lugar adequado

É indicado evitar posicionar o fogão próximo a lugares com corrente de vento, como: janelas, portas, ventiladores para que assim as chamas não apaguem e o gás escape.

7. Corte pedaços menores

Você sabia que alimentos cortados em pedaços menores cozinham mais rápido? Essa é uma ótima forma de economizar gás.

8. Atenção aos sinais de que o gás está acabando

Saber identificar quando o botijão de gás está no fim também é importante para economia. Quando o gás está acabando, as chamas ficam com as pontas avermelhadas, demonstrando que a combustão não está sendo eficaz e que a pouca quantidade de GLP "queima" com dificuldade em reação com o oxigênio.

9. Use panela de pressão

A panela de pressão é uma aliada não apenas para cozinhar mais rápido, mas também para economizar gás. Como os alimentos passam menos tempo no fogo, menos gás é necessário para o cozimento.