Mulher é feita de escrava sexual por mais de 30 anos

Uma mulher de 49 anos fugiu de um apartamento onde morava após ser feita de escrava sexual por 31 anos. O caso aconteceu na cidade de Maracay, na Venezuela.

Segundo o UOL, um homem de 56 anos é suspeito de manter mulher em um apartamento e a abusou sexualmente por anos. No entanto, aproveitando do descuido do suspeito, a vítima conseguiu fugir e buscou ajuda em uma agência governamental de apoio a mulheres.O crime ocorreu por 31 anos.

Ainda de acordo com o site, o suspeito morava na rua em frente com outra mulher e a sua filha. Ele deve responder também por agressão sexual e psicológica.