Adolescente é estuprada por dois homens na mesma noite

Uma adolescente de 14 anos foi estuprada duas vezes por dois homens na madrugada deste domingo (22). Os crimes aconteceram em Porto Velho.

Segundo o site do Sistema Globo, um homem de 51 anos entrou na casa da adolescente e a obrigou a manter relações sexuais com ele. A irmã da vítima chegou no momento do crime e o homem fugiu. A polícia foi acionada e fez buscas pela área, mas só prenderam o suspeito momentos depois.

Após o crime, a adolescente ficou em casa com um amigo da irmã, um homem de 29 anos. Ele aproveitou o momento que a menina estava tomando banho e praticou o ato. Ainda de acordo com o site, o suspeito também fugiu, mas foi detido em um terreno baldio, logo depois.

Os homens devem responder por estupro de vulnerável e vão passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (23).