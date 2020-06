Delegacia disponibiliza cartão virtual para denunciar abusos contra consumidor

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Manaus/AM - A Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (Decon), sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz e coordenação do delegado Eduardo Paixão, titular da unidade policial, lança o "Cartão Virtual do Consumidor", para facilitar a interação dos consumidores com a equipe de polícia da Especializada.

Conforme o delegado Eduardo Paixão, a ideia do cartão é permitir que o cidadão tenha a Decon em mãos 24 horas e que a Especializada possa receber denúncias de todas as vítimas de abusos em se tratando de consumo, a qualquer momento.

"A Decon-AM se adequa às novas tecnologias e oferece serviços públicos com policiais do futuro, só que agora. O cartão virtual é ecologicamente correto porque cerca de 88% dos cartões tradicionais de papel são descartados e a cada cem consumidores que utilizam o cartão de visita digital, duas árvores deixam de ser derrubadas", comentou o titular.

Ainda de acordo com o delegado, o cartão digital da Decon também será utilizado no período pós-quarentena. E com apenas um clique, o usuário é direcionado para realizar chamadas a fim de contactar direto com a delegacia, registrar ocorrência policial, fazer denúncias com provas, encaminhar dúvidas por WhatsApp e, ainda, localizar o endereço e a rede social da Especializada.

A autoridade policial informa que o cartão está sendo disponibilizado de forma gratuita, com compartilhamento ilimitado e de uso exclusivo para os consumidores da capital. A solicitação do cartão pode ser feita por mensagem de WhatsApp da Decon, pelo número (92) 99962-2731.