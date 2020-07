Desembargador que humilhou guarda após multa por falta de máscara pede desculpas

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

O desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, pediu desculpas em nota pública divulgada nesta quinta-feira (23), por ter destratado o agente da Guarda Civil de Santos Cícero Hilário Roza Neto.

Um video em que o magistrado se negou a usar a máscara de proteção e rasgou a multa aplicada pelo profissional circulou nas redes sociais na última semana. Após isso, outros casos de abusos vieram à tona, alguns, relatados até mesmo por colegas.

Nesta quinta-feira (23), o desembargador divulgou uma nota pública com pedidos de desculpas ao guarda que o interpelou. No texto, ele admite que se exaltou e pede desculpas ao profissional e a família dele. Leia abaixo a nota na íntegra:

Nos últimos dias, vídeos de incidentes ocorridos entre mim e guardas municipais de Santos têm motivado intenso debate na mídia e nas redes sociais, com repercussão nacional. Realmente, no último sábado (18/07) me exaltei, desmedidamente, com o guarda municipal CÍCERO HILÁRIO, razão pela qual venho a público lhe pedir desculpas.

Minha atitude teve como pano de fundo uma profunda indignação com a série de confusões normativas que têm surgido durante a pandemia — como a edição de decretos municipais que contrariam a legislação federal — e às inúmeras abordagens ilegais e agressivas que recebi antes, que sem dúvida exaltam os ânimos. Nada disso, porém, justifica os excessos ocorridos, dos quais me arrependo.

O guarda municipal CÍCERO HILÁRIO só estava cumprindo ordens e, na abordagem, atuou de maneira irrepreensível. Estendo as desculpas a sua família e a todas as pessoas que se sentiram ofendidas.