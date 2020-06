Adolescente é espancado por vizinhos suspeito de estuprar criança em Manaus

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi salvo pela polícia de uma tentativa de linchamento após ser apontado como autor do estupro de uma menina de 8 anos, na rua Hibisco, na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, em Manaus.

Policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que receberam a informação sobre um homem que estava sendo violentamente espancado em via pública, ao chegar ao local informado, os militares se depararam com o adolescente, com rosto e corpo bastante machucados.

Um morador da rua relatou que as agressões aconteceram depois que uma vizinha da criança, flagrou o menor cometendo o estupro.

O suspeito foi levado para o Hospital João Lúcio para tratar de ferimentos e depois encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deeai).

A vítima também foi conduzida para procedimentos cabíveis.