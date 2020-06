Homem aponta revólver para menina de 11 anos e comete abuso sexual

Anjos e demônios

Um homem de 26 anos foi preso na segunda-feira (29), acusado de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos. A situação aconteceu no Conjunto Residencial Ney Braga, em Maringá.

Segundo o GMC Online, informações da Polícia Militar dão conta que o suspeito estava em um carro quando abordou a criança em uma rua próximo à casa dela. Fazendo ameaças à menina e mostrando uma arma de fogo, ele a fez entrar no veículo e a levou para o apartamento onde mora.

No local, o homem ofereceu chocolates à criança e iniciou o abuso. Conforme a polícia, o suspeito chegou a acariciar as partes íntimas da menina, que começou a chorar.

Nesse momento, o homem desistiu do abuso sexual e levou a menina de volta ao local onde a encontrou, ainda fazendo ameaças.

A criança, de acordo com a PM, conseguiu correr até a casa de uma tia e contou o que havia sofrido. A mulher entrou em contato com a Polícia Militar e relatou o abuso.

As equipes, com as características do suspeito, fizeram buscas pelo bairro e conseguiram encontrá-lo. O homem foi preso e levado à delegacia.

Segundo a PM, ele não tinha passagens pela polícia e, conforme o relato das vítimas, a família não o conhecia.