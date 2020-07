Ex-apresentador da BBC confessa ter cometido 40 crimes sexuais contra crianças

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

O ex-apresentador da BBC Benjamin David Thomas confessou ter cometido 40 crimes sexuais com crianças e adultos. Entre 1990 a 2019, ele praticou crimes como: agressão sexual, tentativa de abuso e voyerismo e gravar vídeos indecentes com crianças.

Segundo o jornal britânico “The Mirror”, Benjamin foi ao tribunal de Gwynedd, região do norte do País de Gales, nesta sexta-feira (17) e confessou 10 acusações de atividade sexual com criança, 8 agressões sexuais e 4 tentativas de abuso sexual. Além de 7 acusações de voyeurismo e duas de produzir vídeos indecentes com menores de idade. Ele pagou fiança e vai aguardar a sentença em liberdade.