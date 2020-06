Ex-participante do De Férias com o Ex Brasil Celebs é acusado de abuso sexual

Cumplicidade com o mal

Gabriel Romano, ex-participante do De Férias com o Ex Brasil Celebs , foi acusado de abuso sexual, através de um tuíte de uma mulher identificada como Julia Santos.

Julia descreve algumas situações abusivas que presenciou envolvendo Gabriel. Ela conta que o modelo, teria chamado Julia para acompanhá-lo depois de gritar com ela em uma discussão, mas ela só teria aceitado ir se fosse com a amiga.

“Ao chegar no carro minha amiga já estava totalmente alterada e ele percebeu isso, então, logo que entramos no carro, ele já começou a passar a mão nas partes íntimas dela”.

A acusação segue com mais detalhes: “Ao perceber o que estava acontecendo comecei a fingir que estava passando mal e mesmo assim ele continuou forçando minha amiga a ter relações sexuais com ele. Até que eu vi algumas pessoas entrando no estacionamento e ameacei gritar. Ele abriu a porta e disse que era somente para eu descer. Eu não aceitei e tirei minha amiga do carro também”.

No Twitter, Julia conta que depois do ocorrido Gabriel agiu como “se nada tivesse acontecido”, e ainda fez uma proposta de sexo a três.

Procurada pelo UOL, a assessoria do modelo confirmou que ele conheceu Julia em uma balada, mas que nunca praticou qualquer crime.

"Fizemos prints de tudo e elas serão chamadas para provar. Quem acusa tem que provar. E ele pode provar que não fez nada. Beijar uma menina na balada não é abuso", afirmou.

Ainda de acordo com o UOL, outras pessoas fizeram acusações e após a exposição nas redes sociais, o modelo teria perdido trabalho com uma marca.

“O processo é por calúnia, difamação e danos morais porque ele perdeu um trabalho. Essas mesmas meninas confirmaram que entraram em contato com a marca [que teria cancelado o compromisso profissional]”.