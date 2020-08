PF investiga denúncias de tortura e abuso de poder por policiais em Nova Olinda do Norte

Manaus/AM - Uma equipe da Polícia Federal foi enviada para o município de Nova Olinda do Norte para investigar denúncias de supostos abusos que estariam sendo cometidos por policiais militares durante operação na área.

Moradores relatam que casas estão sendo invadidas e que ribeirinhos e indígenas estão sendo surpreendidos e abordados de forma violenta por policiais, enquanto transitam entre o município e a cidade de Borba, com a qual faz fronteira.

Os agentes chegaram a cidade logo depois da morte de dois policiais na região do Rio Abacaxis. Por conta disso, o Ministério Público Federal entrou com pedido e a Justiça Federal determinou que a PF adote medidas urgentes para proteger indígenas e populações tradicionais de Nova Olinda do Norte.

Uma equipe chegou nessa terça-feira (11), ao município e já no início dos trabalhos, encontrou três corpos de ribeirinhos que estavam desaparecidos há pelo menos três dias. O triplo homicídio está sendo investigado e os trabalhos são acompanhados também pela MPF.