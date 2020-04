Ex-BBB Petrix Barbosa desabafa sobre cancelamento virtual após final do BBB20: 'um pesadelo'

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

O ex-BBB Petrix Barbosa desabafou em seu perfil oficial do Instagram, nesta segunda-feira (27) assim que a final do BBB20 terminou e teve como vencedora a médica Thelma Assis. Ele foi acusado de importunação sexual ao ter supostamente alisado os seios da Bianca Andrade e ao ter rebolado na cabeça de Flayslane enquanto ela estava bêbada.

PX como foi chamado no programa, falou sobre cancelamento virtual e ressaltou que sua família sofreu com o ódio da internet.

“Acabou o BBB20. Que pena,ainda bem! Acabou um sonho lindo que vivi lá dentro, e um pesadelo que vivi,e que a minha família sofreu aqui fora… Que pena , que eu não tive mais tempo lá, e mais chances para que todos aqui de fora pudessem me conhecer melhor, de verdade”, iniciou o texto.

Em outro trecho, ele disse que a internet não é terra de ninguém e que não é justo 'cancelar' as pessoas por uma fala. Petrix reconheceu que errou e aproveitou para pedir perdão às pessoas que ele magoou.

Para finalizar, o ginasta pediu mais uma chance para que as pessoas possam conhecê-lo de verdade: “Peço do fundo do meu coração a todos que entrarem aqui, lerem isso, humildemente que ,por favor, me deêm mais uma chance de mostrar o verdadeiro Px! A todos que ficarem e chegarem aqui na minha rede social da vida real, MUITO BEM VINDOS! Já lutei e já defendi muito tudo que sonho, acredito, e o que é justo! Quem sabe um pouco da minha história entende… E quero vcs comigo daqui pra frente nessa jornada da vida! OBRIGADO por tudo BBB20 E TODOS OS PARTICIPANTES SEM EXCEÇÃO! AMOS TODOS VCS!”, completa ele.