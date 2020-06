Atriz Deborah Kalume conta detalhes dos abusos sexuais que sofreu de João de Deus

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

A atriz Deborah Kalume, contou detalhes sobre os abusos sexuais que sofreu do médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, de 77 anos, na série documental 'Em Nome de Deus', com estreia marcada para esta terça-feira (23), no Globo Play. domiciliar, devido a pandemia do novo coronavírus.

Débora relatou que buscou ajuda do médium após o marido, o cineasta Fábio Barreto, sofrer um grave acidente de carro, que o deixou por mais de 10 anos em coma profundo e acabou falecendo em novembro do ano passado.

“Fui lá em 2012, dois anos e meio depois do acidente. Eu fui com pai dele, Barretão. E acho que foi assim, talvez a última alternativa de milagre que eu quis, acreditei. Ele perguntou se eu tava de sutiã. Falei que sim. Ele falou, "pode tirar?" Quando fui desabotoar o sutiã, me deu uma sensação ruim. Mas ao mesmo tempo me culpei. Você tá louca? Você tá... é uma espécie até de culpa de você pensar algo de errado daquele homem. Em algum momento ele botou a mão em cima da calça, do pênis dele, eu congelei. Fechei o olho. Ele mandava abrir o olho. Eu não consegui fazer nenhum movimento. Ele falou que eu tava atrapalhando essa cura porque eu não tava confiando nele. Então, eu tava atrapalhando. Que era pra eu relaxar. Aí ele... me colocou em pé. Começou a apertar o bico do meu seio. Veio por trás de mim. Começou a se esfregar. Ele fazia tudo isso rezando Ave Maria”, relata.

João de Deus foi condenado a 63 anos por crimes sexuais e uma das condenações é baseada na denúncia da atriz. Ele está cumprindo pena em prisão domiciliar, devido a pandemia do novo coronavírus.