Cresce reclamação de moradores da zona Norte sobre abuso na conta energia em Manaus

Manaus/AM - A Comissão de Defesa do Consumidor (Comdec), da Câmara Municipal de Manaus (CMM), recebeu muitas reclamações de moradores do bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus, referente a abuso na conta de energia. As queixas foram notificadas no primeiro semestre deste ano, desde o mês de maio, quando o “Disk Denúncia” foi criado na Câmara.

Dos 300 processos abertos até agora, referentes a reclamações e denúncias, aproximadamente 120 estão relacionados à conta de luz, no Lago Azul. De acordo com relatos feitos pelos moradores, os valores das faturas variam entre R$ 700 a R$ 1.000, em média, e são considerados abusivos para quem, até pouco tempo, não tinha esse tipo de despesa no orçamento familiar.

Os dados foram confirmados pela assessoria jurídica da Comdec, que chegou a atender a mais de 50 pessoas em apenas uma semana, no mês de maio, quando a energia começou a ser tarifada pela empresa naquela área da cidade.

“Já começamos a encaminhar as famílias para o programa da tarifa social e agora vamos negociar os débitos com a empresa. Aproveitamos também para solicitar a vistoria nos medidores. Estamos aqui para defender o consumidor e essa parceria precisa estar bem próxima, alinhada em prol da população”, afirma o presidente da Comdec, vereador André Luiz ((PL).

Com a missão de orientar, receber reclamações e realizar prestações de serviços diversos, a Comdec precisou estender o horário de atendimento para poder dar conta de grande demanda, que vai desde situações mais simples, como o preço do álcool em gel, a casos mais complexos, como a alta nos preços das tarifas de energia elétrica, água e combustível.

Além de manter as fiscalizações e realizar trabalhos de casa, por meio de um canal direto com a população, a Comdec criou uma plataforma digital para fazer reuniões virtuais e discutir as demandas recebidas.

Disk Denúncia

O Disk Denúncia 9263-3587 foi disponibilizado pela Câmara de Manaus (CMM), para servir de canal de comunicação direta, via “Whatsapp”, entre a população e a equipe da Comdec.

O trabalho de prestação de serviço da comissão é direcionado à fiscalização, audiências conciliatórias, negociação de dívida e encaminhamentos diversos, inclusive, para o Ministério Público, caso seja necessário.

A atuação é feita em parceria com órgãos como o Procon, Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), entre outros.