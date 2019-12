Suspeitos de dilacerar útero de adolescente em estupro coletivo são absolvidos em Manaus

Manaus/AM - Daniel, 23 e Bruno, 19, que respondiam processo por suspeita de participarem de um estupro coletivo de uma adolescente de 15 anos, ocorrido em fevereiro desta ano, na Comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus, foram absolvidos do crime.

De acordo com o Juiz Fábio Lopes Alfaia “o ato sexual não constituiu fato penalmente relevante, por não ter havido constrangimento mediante grave ameaça”.

Relembre o caso: Uma adolescente de 15 anos foi vítima de um suposto estupro coletivo em 12 de fevereiro deste ano. De acordo com a Delegacia Especializada em Apoio e Proteção a Criança a ao Adolescente (DEPCA), a menina havia sido atraída por Bruno, que é vizinho dela. Ao chegar na casa dele, haviam outros três, consumindo entorpecentes. A adolescente teria sido estuprada por mais de 4 horas no local.

Após o ocorrido, ela ficou internada sete dias em um hospital de Manaus, onde passou por cirurgia por conta de lesões sofridas. Ainda de acordo com a DEPCA, Daniel seria traficante da área, com passagens em 2018, por crimes de tráfico, e porte ilegal de arma de fogo. Os suspeitos ainda teriam exposto a adolescente para a comunidade onde ela morava, contado delates do que haviam feito.

Em março deste ano, a DEPCA divulgou que a adolescente saiu da comunidade, escoltada por policiais, por conta de ameaças de traficantes do local. A casa dela teria sido cercada enquanto tentava sair com a mãe.

Teriam participado do suposto estupro, Daniel, Bruno e outros dois rapazes menores de idade.

Confira o documento de soltura dos suspeitos: