Mulheres atendidas em abrigos provisórios em Manaus recebem doação de roupas

Manaus/AM - Cerca de 174 peças de roupas foram entregues para 40 mulheres em situação de rua e 18 indígenas da etnia warao, nesta sexta-feira (29), que estão nos abrigos provisórios, localizados no Centro de Convivência do Idoso (Ceci), na Aparecida, zona Centro-Sul, e o abrigo para etnia warao, na zona Leste da capital. A ação faz parte da campanha #ManausSolidaria.

Das 25 mil peças doadas pelo grupo, 1.505 foram repassadas para a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) que já entregou 1.190 peças do vestiário feminino, para mais de 140 mulheres, entre frequentadoras das cozinhas comunitárias, venezuelanas warao, além de usuárias em situação de rua do Centro POP e Ceci.

O Ceci funciona diariamente oferecendo 250 refeições e 60 banhos em dias alternados. Dentre as pessoas atendidas pelo serviço está Lidiane Carvalho, 29, que há cinco meses vive em situação de rua e se mostrou contente pela ação especial realizada.

No abrigo destinado a indígenas warao, localizado na zona Leste, 18 mulheres venezuelanas foram contempladas com os kits de roupas. Antes da doação, todas as famílias indígenas passaram pela triagem de medição de temperatura e checagem de sintomas relacionados à Covid-19, realizadas pela equipe do Médicos Sem Fronteiras.