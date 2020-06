Abrigo provisório para pessoas de rua distribui mais de 15 mil almoços em Manaus

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

Manaus/AM - O abrigo provisório montado pela Prefeitura de Manaus no Centro de Convivência do Idoso (Ceci), na zona Centro-Sul da capital, realizou no período de dois meses e meio a distribuição de 15.105 almoços e 1.407 banhos. O local foi montado para ampliar as ações de prevenção ao novo coronavírus destas pessoas em vulnerabilidade social.

“Ser gestor de uma cidade como Manaus, metrópole da Amazônia, como a considero, é pensar de forma macro e internacional, em um momento que o mundo volta seu olhar para a preservação da floresta e seus povos tradicionais e, ao mesmo tempo, olhar para o micro, se é que podemos dizer assim, que são as políticas do cotidiano para as pessoas, como as de rua, se sentirem cidadãos, de fato e direito”, ponderou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

O espaço provisório do Ceci Aparecida é administrado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), com funcionamento diário, das 11h às 13h, e a capacidade de distribuição de refeições é para 250 pessoas, enquanto os banhos são realizados em dias alternativos: segundas, quartas e sextas-feiras. Os usuários do serviço ganham um kit para a higienização, além de roupas que são ofertadas por meio de doações.

“Temos um trabalho consolidado na assistência social do município, que foi fortalecido nesse período de pandemia, com a união de várias secretarias. Voltamos nossos olhares àqueles que mais precisam de proteção nesse momento, como as pessoas em situação de rua, oferecendo abrigo, alimento de qualidade e, sobretudo, cuidado e atenção”, destacou a presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Os usuários que frequentam o espaço também têm acesso aos serviços de atendimento social, psicossocial, saúde e palestras. “A prioridade durante a pandemia é acolher os mais vulneráveis, garantindo direitos básicos como alimentação e higienização, cruciais no combate à Covid-19”, reforçou a secretária da Semasc, Zuzy Anne Zózimo.