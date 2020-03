Armados, mulher e comparsas assaltam abrigo para crianças carentes em Manaus

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Manaus/AM - Dois homens e uma mulher armados invadiram e assaltaram o abrigo de crianças O Pequeno Nazareno, localizado no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte, na noite dessa terça-feira (17).

Segundo a polícia, as vítimas informaram que o trio chegou ao local às 20h20, e sacou uma arma caseira anunciando o assalto. Enquanto um ameaçava o grupo, a mulher e outro homem recolhiam celulares e demais pertences de valor dos funcionários .

Um deles também recolheu uma tv que estava no local e em seguida fugiu com os comparsas. As vítimas ficaram em pânico e revoltadas com ousadia do criminosos de roubar uma centro de apoio que abriga criança e adolescentes de rua e em vulnerabilidade social.

Todos foram orientados a registrar o caso em uma delegacia, mas até o momento nenhuma pista dos autores do crime foi encontrada.